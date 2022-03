Le tanto attese funzioni della MIUI 13 sono in arrivo per i clienti con smartphone a brand Xiaomi e Redmi. Le novità in programma sono tantissime sia sul fronte della UI sia su quello della sicurezza e della personalizzazione. Si punta ad ottimizzare l’esperienza d’uso mobile con nuovi strumenti, temi e più opzioni di riservatezza ora incluse per i clienti con il major update in arrivo.

MIUI 13 in arrivo con più privacy, temi e funzioni

Xiaomi punta a fare tredici con la sua nuova distribuzionedi sistema. Azzecca tutti i pronostici che nei mesi hanno voluto una ROM accattivante e ben predisposta a funzionalità di primo livello. Tra queste si segnalano:

Liquid Storage: migliora efficienza di lettura e scrittura dati fino al 60%, riducendo la frammentazione del comparto archiviazione. La ridotta velocità di lettura e scrittura fino al 50% dopo 36 mesi cui sono indotti i telefoni si mantiene ora al 95%.

Atomized Memory: Chiude tutte le attività non importanti consentendo alle app di utilizzare la memoria solo per quelle necessarie.

Focus Algorithms: allocazione dinamica delle risorse di sistema sulla base degli scenari di utilizzo. Viene data priorità alle app attive, consentendo alla CPU di dedicarsi solo sulle attività importanti.

Smart Balance: per l'equilibrio tra prestazioni e consumo energetico. La batteria può aumentare la sua autonomia fino al 10%

Accedono per primi alla MIUI 13 i dispositivi del seguente elenco: