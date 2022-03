Microsoft ha annunciato la disponibilità della versione di anteprima 8.82.76.403 per Skype Insider. Questa nuova anteprima include una varietà di funzionalità che dimostrano il supporto per l’Ucraina. Per cominciare, ogni utente Skype da qualsiasi piattaforma può effettuare chiamate gratuite in Ucraina. Per contattare fissi, cellulari e altri numeri, gli utenti non devono più abbonarsi o utilizzare Credito Skype.

Inoltre, Skype Translator ora supporta più lingue e Skype può essere utilizzato per tradurre le chiamate dall’ucraino ad altre lingue. Infine, l’emoji “Supporto Ucraina” è stata inclusa nell’anteprima di Skype corrente. Sono inclusi gli emoji di cuore, stretta di mano e preghiera nei colori nazionali ucraini.

Skype: la versione in anteprima è già disponibile

L’aggiornamento Skype 8.82.76.403 aggiunge anche il supporto per gli acquisti in-app di Google Play. Gli utenti Skype per Android possono acquistare crediti Skype, numeri Skype e abbonamenti Skype tramite il sistema di pagamento in-app nativo di Google Play. Inoltre, la versione più recente di Skype risolve i problemi e migliora la stabilità generale.

Secondo la ricerca più recente di Sensor Tower, le prime dieci app di traduzione nell’App Store ucraino e in Google Play sono state installate 198.000 volte nei primi nove giorni di marzo. Ciò rappresenta un aumento del 71% rispetto alle 116.000 istanze registrate nei primi nove giorni di febbraio.

Google Translate è il più popolare, con circa 58.000 installazioni. Altri traduttori oltre a Google Translate includono Translate All e Camera Translator. Inoltre, le prime dieci applicazioni per l’apprendimento delle lingue in Ucraina hanno mostrato un aumento del 47% delle installazioni mese dopo mese. Nei primi nove giorni di marzo, le prime dieci applicazioni per l’apprendimento delle lingue hanno ricevuto circa 132.000 installazioni. Si tratta di un aumento del 47% rispetto al totale di 90.000 persone del mese precedente.