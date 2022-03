McDonald USA ha svelato il suo primo NFT per celebrare il 40° anniversario del McRib. Gli oggetti da collezione digitali in edizione limitata con l’iconico panino saranno regalati a fan selezionati a partire dal 1 novembre, quando il McRib tornerà nei ristoranti partecipanti a livello nazionale.

La stagione del McRib è quasi arrivata, l’iconico panino che ha ispirato generazioni in America, sta ritornando quindi in una nuova versione digitale, e non mancano gli appassionati che stanno gia’ facendo di tutto pur di ottenerlo.

Per la prima volta negli Stati Uniti, McDonald’s sta creando un numero limitato di NFT per celebrare il 40° anniversario del McRib. Per chi è nuovo al mondo degli NFT, sono token non fungibili: pezzi unici di arte virtuale che non possono essere duplicati. I McRib NFT di Mcdonalds sono versioni digitali del panino preferito dagli americani, e saranno regalati ad alcuni fortunati fan su Twitter a partire dal 1° novembre.

Come iscriversi al concroso per vincere l’NFT

Ecco come funziona: per partecipare e avere la possibilità di vincere, assicurati di seguire @McDonalds su Twitter e di ritwittare il tweet di invito al concorso a premi in qualsiasi momento tra il 1 novembre e il 7 novembre dal tuo account pubblico. Entro il 12 novembre verranno selezionati 10 fan che riceveranno l’esclusivo McRib NFT da aggiungere alla loro collezione personale.

Con McRib NFT, non dovrai mai più dire addio al panino che ami. Che tu ne ottenga uno o meno, tutti i partecipanti in America potranno comunque ottenere il privilegio di assaggiare di nuovo il ​​leggendario sapore piccante del barbecue del McRib una volta che raggiungerà i ristoranti che hanno deciso di aderire all’iniziativa a livello nazionale, evento che ricordiamo partira’ il 1° novembre e sara’ attivo per un periodo di tempo limitato.