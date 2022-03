Solo una settimana dopo il grande evento dell’azienda, Apple ha rilasciato le ultime versioni di tre sistemi operativi: iOS/iPadOS 15.4 e macOS 12.3. Per coloro che non sono nel circuito di beta test, ciò implica una serie di nuove funzionalità, come l’utilizzo di Face ID con sblocco maschera e Universal Control, che consente un’interazione ancora più fluida tra un iPad e un Mac.

I sistemi operativi saranno disponibili prima dei nuovi iPhone SE e Mac Studio, entrambi valutati di recente. In passato, l’intero problema di sblocco con maschera è stato molto irritante. Apple ha fornito un’ottima soluzione di transizione sotto forma di sblocco di Apple Watch, ma questa nuova versione rende le cose più accessibili a più clienti.

iOS 15.4 ed iPadOS 15.4 sono disponibili per il download

Una delle nuove funzionalità è Tap to Pay, che elimina la necessità di un lettore di carte consentendo agli utenti iPhone di accettare pagamenti tramite il chip NFC. Questo viene fornito con una serie di nuovi emoji – 37 in totale. Gli utenti possono già scaricare l’aggiornamento sui loro device e provare le nuove funzioni. Sbloccare l’iPhone con il Face ID mentre si utilizza la mascherina potrebbe rivelarsi molto utile nell’uso quotidiano e potrebbe far risparmiare del tempo agli utenti.

L’altro sviluppo importante è sul fronte iPadOS/MacOS. Tastiere, trackpad e mouse possono essere sincronizzati tra un Mac e un iPad utilizzando questa funzionalità. Cioè, puoi trascinare e rilasciare file tra dispositivi e sistemi operativi, utilizzando essenzialmente una forma più semplice di AirDrop. Entrambi i sistemi operativi dovrebbero essere pronti per il download sui dispositivi idonei in questo momento.