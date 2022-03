Iliad si conferma l’operatore più competitivo del momento, grazie anche al suo rivoluzionario ingresso nel campo della telefonia fissa. I clienti che attivano una promozione con il gestore francese potranno infatti scegliere anche una promozione per la Fibra ottica.

La ricaricabile che il provider mette a disposizione di tutti i suoi abbonati è la Iliad Box. Gli utenti avranno la possibilità di accedere a consumi infiniti per internet con le classiche velocità della Fibra, sino a 4 Gbps, al semplice prezzo di 23,99 euro al mese.

Iliad, la promozione con 120 Giga e la Fibra ottica

Le offerte di Iliad si confermano competitive anche sul fronte della telefonia mobile. In questa circostanza, la migliore promozione che il provider garantisce a tutti i suoi abbonati è la Giga 120.

Gli utenti che attiveranno la Giga 120 potranno beneficiare di un ticket all inclusive che comprende consumi senza limiti per le telefonate e per gli SMS con la presenza di 120 Giga per navigare in internet. Il costo di questa ricaricabile è di 9,99 euro ogni trenta giorni, con la necessaria aggiunta di una quota di 10 euro una tantum per l’attivazione della rete.

Così come in passato anche in questa circostanza gli utenti che sono interessati a sottoscrivere una ricaricabile con Iliad dovranno effettuare la portabilità da altro gestore o in alternativa all’attivazione di un nuovo numero di telefono. Ulteriore vantaggio per i clienti che sceglieranno la Giga 120 è legato inoltre proprio alla stessa promozione per la Fibra ottica del provider francese: il prezzo per la rete internet di telefonia fissa sarà infatti di 15,99 euro al mese.