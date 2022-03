Huawei ufficializza la disponibilità del MateBook 16 su Huawei Store

HUAWEI MateBook 16 è da oggi disponibile in Italia sull’ e-commerce Huawei Store. Fino al 31 marzo la versione con processore AMD Ryzen™ 7 5800H è in promozione su Huawei Store al prezzo di 1.199,00€ anziché 1.349,00€ e la versione con processore AMD Ryzen™ 5 5600H al prezzo di 1.049,00€ invece di 1.199,00€.

Inoltre, per ciascun acquisto Huawei è disponibile l’estensione della garanzia di un anno a metà prezzo, 34,50€ invece di 69,00€.

Design e tecnologia

Il nuovo notebook incarna i tratti distintivi del design e della tecnologia innovativa di Huawei ed è dotato di un nuovissimo FullView Display da 16” in grado di offrire prestazioni potenti e nuove funzionalità di collaborazione multi-device che aiutano i professionisti di oggi a dare vita alle loro idee ed ispirazioni creative migliori.

Progettato per i professionisti, HUAWEI MateBook 16 agevola la produttività e il lavoro creativo. I processori AMD Ryzen 5 5600H e AMD Ryzen 7 5800H sono completati dal nuovissimo sistema di raffreddamento a ventola HUAWEI Shark, per offrire prestazioni eccezionali e soprattutto silenziose.

HUAWEI MateBook 16 alza l’asticella dei notebook progettati per la produttività anche grazie al suo display avanzato che consente a ogni professionista di liberare il proprio potenziale. Il Display FullView da 16” supporta una risoluzione fino a 2.5K con un rapporto screen-to-body del 90%, offrendo agli utenti un’ampia tela per il lavoro creativo oltre che esperienze visive coinvolgenti. Ogni HUAWEI MateBook 16 viene calibrato in fabbrica per raggiungere una media di accuratezza del colore professionale di ΔE = 1, assicurando che ogni notebook offra sfumature di colore realistiche e visualizzando 1,07 miliardi di colori attraverso il 100% della gamma di colori sRGB. Spazio anche al comfort della vista grazie al display a basse emissioni di luce blu e privo di sfarfallio, rendendo le ore notturne meno stressanti per gli occhi.

Lo smart office del futuro grazie al Super Device

HUAWEI MateBook 16 supporta il Super Device, una nuova soluzione che migliora notevolmente la connettività e la collaborazione tra i dispositivi Huawei supportati. La soluzione, basata sul software, è in linea con l’obiettivo di Huawei di costruire per i suoi dispositivi una Seamless AI Life, ovvero un’esperienza d’uso ancora più interconnessa e intelligente. Il Super Device sfrutta la sinergia tra i dispositivi sfruttando i punti di forza l’un dell’altro per creare un’unica esperienza unificata.

Ad esempio, la Cross-Device Collaboration rende la connessione tra i dispositivi più fluida e semplice. Con la Multi-Screen Collaboration di Huawei è possibile avviare la collaborazione multischermo tra due dispositivi come PC-tablet, PC-smartphone e tablet-smartphone.