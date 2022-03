Già in passato vi abbiamo parlato dell’offerta in Fibra Ottica FTTH dell’operatore Aruba, ricevendo anche dei feedback positivi dagli utenti. Da un po’ di tempo però Aruba ha rinnovato l’offerta.

In quest’ultima infatti sono incluse anche le chiamate nazionali e ha lanciato un’altra offerta denominata All-in che include tutto, anche il modem. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Aruba ha lanciato un’offerta davvero interessante

La nuova offerta All-in ha sicuramente come punto di forza la copertura delle aree bianche, anche se in questo caso richiede una maggiorazione del prezzo di 5 euro al mese, essendo località più difficili da cablare. L’offerta in Fibra Ottica di Aruba All-in offre una velocità in Download fino ad 1 Gigabit/s e in Upload fino a 300 Megabit/s con chiamate illimitate verso tutti, modem, attivazione inclusa.

Il costo di disattivazione nei primi 12 mesi è pari a 20 euro, pari al vincolo contrattuale che vi lega all’operatore. Non manca anche IPv4 dinamico o statico, su richiesta a 3 euro al mese e un’assistenza dedicata 24 ore su 24. Il prezzo è di 19.89 euro al mese per un anno, che andranno a salire dal 13° mesi a 29.90 euro al mese. Come già detto in apertura, chi si trova in aree bianche avrà un prezzo che sale di 5 euro.

Per chi usa solo internet, continua ad essere disponibile l’offerta d’attacco a 17,69 euro al mese per un anno, poi il prezzo sale a 26,47 euro. Qui manca totalmente la fonia e non è incluso nemmeno il modem, che costa 2,20 euro al mese a noleggio, oppure dovrete acquistare personalmente. A quel punto nettamente meglio la All-in, che include il modem e pure le chiamate.