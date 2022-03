L’operatore Fastweb ha finalmente reso disponibile la nuova offerta denominata Casa Plus che, a differenza della precedente, dispone del nuovo servizio Assistenza Plus.

Offre anche la possibilità di ottenere fino a due repeater Wi-Fi Mesh con Alexa, i cosiddetti Booster, inclusi nel prezzo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Fastweb Casa Plus: ecco la nuova offerta

Con Fastweb Casa Plus insieme al modem NeXXt si possono avere anche fino a due Booster, nome per indicare i ripetitori Wi-fi con Alexa integrata, inclusi nel prezzo di 35,95 euro al mese. Il secondo Booster non è incluso di base, ma è il cliente a poter decidere se aggiungere il secondo ripetitore Wi-Fi all’offerta, senza alcun costo aggiuntivo.

Oltre che per la possibilità di ricevere fino a due repeater Wi-Fi, il prezzo più alto rispetto alle altre offerte di rete fissa dell’operatore è dovuto anche alla presenza del nuovo servizio Assistenza Plus, che consente al cliente di avere un’assistenza premium inclusa. Assistenza Plus permette di parlare con il Customer Care “in un click” ed ottenere interventi tecnici “sempre gratuiti”, anche quando la problematica di connessione non è riconducibile a Fastweb.

Il nuovo servizio di Assistenza Plus e le relative funzionalità possono essere gestite direttamente dall’applicazione o dall’Area Clienti MyFastweb. Passiamo alla parte più interessante, la nuova Fastweb Casa Plus comprende dunque una connessione illimitata in tecnologia FTTH, FTTC e ADSL, chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali, modem NeXXt incluso e in questo caso fino a 2 Booster e la nuova Assistenza Plus inclusa, il tutto al costo di 35,95 euro al mese a tempo indeterminato.