Spendere poco da Esselunga è davvero possibile, grazie ad una campagna promozionale assolutamente in grado di ritagliarsi un piccolo spazio nel cuore degli utenti che da tempo aspettavano il momento giusto per iniziare a risparmiare.

Il volantino non si allontana così tanto da quanto siamo solitamente abituati a vedere con Esselunga, poiché comunque gli acquisti sono effettuabili solo ed esclusivamente nei punti vendita fisici, e non direttamente online sul sito ufficiale. I prodotti, indipendentemente da tutto, sono perfettamente acquistabili con la solita garanzia di 24 mesi, ed anche nella variante no brand, nel caso in cui si tratti di telefonia mobile.

Esselunga: le nuove offerte sono veramente uniche

Le promozioni Esselunga si sdoppiano, e per una volta abbandonano le classiche soluzioni legate alla telefonia mobile o ai tablet, per buttarsi a capofitto sull’informatica e gli accessori in generale.

Il prodotto che troviamo in promozione, con scorte assolutamente limitate, fino al 23 marzo 2022, è il Toshiba Canvio Basics, un hard disk esterno autoalimentato, con velocità di 5400 RPM e collegamento USB 3.0, dotato infatti di una memoria di ben 1TB. Il suo prezzo finale di vendita è veramente economico, poiché basteranno 39 euro per l’acquisto definitivo.

Nelle pagine del volantino, invece, troviamo in promozione gli auricolari Samsung Buds Live, un accessorio assolutamente unico e di grandissima qualità, proposto a 95,40 euro. Se volete approfondire la conoscenza della campagna promozionale, ricordatevi comunque di aprire quanto prima le pagine che trovate qui.