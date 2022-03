Lo speedrunning di Elden Ring è così nuovo che non appare ancora su speedrun.com, che è il principale database della community di risultati confermati. Il fatto che stiano ricevendo una partenza anticipata non li ha scoraggiati e sembra che quando verranno annunciati i primi voti ufficiali, finiranno in meno di 30 minuti.

Mercoledì, 12 giorni dopo l’uscita del gioco, la streamer di Twitch LilAggy sembrava aver pubblicato quella che sembrava essere la prima speedrun, inferiore ai 60 minuti. Infine, durante il fine settimana, lo streamer Distortion2 ha ridotto di oltre 20 minuti il ​​suo record personale, abbassando il tempo per lo speedrun di Elden Ring a un tempo di 28:59.

Elden Ring: utenti si sfidano per battere il tempo record

Questo è uno speedrun Any percent, il che significa che tutte le tattiche, inclusi difetti e altre vulnerabilità, sono accettabili. Oltre al talento di gioco, Distortion2 sfrutta gli exploit, come il doppio salto mentre è in sella per coprire più terreno più velocemente del giocatore medio. Ha anche “trasformato male” il gioco, costringendo il gioco a rigenerare il suo personaggio in nuove posizioni dopo la sua morte, permettendogli di arrivare alle sezioni di fine partita molto più rapidamente del normale.

Durante il suo tentativo di stabilire il precedente record non ufficiale, LilAggy ha portato l’attenzione su uno dei motivi per cui speedrun.com non ha ancora riconosciuto alcun record: le regole di temporizzazione non sono state ancora decise. Le corse di Distortion2 sono state cronometrate in base al tempo di gioco, ottenuto dal file di salvataggio di Elden Ring per il gioco. L’opzione “RTA No Load” è disponibile per la community di speedrun, che si riferisce al tempo reale meno il tempo trascorso nelle schermate di caricamento.

Elden Ring è un ottimo candidato per Games Done Quick a causa di questa frenesia di attività. L’invio di giochi a Summer Games Done Quick sarà preso in considerazione nelle prossime due settimane. Affinché il gioco sia incluso nella maratona di speedrunning, gli organizzatori di eventi devono tenere conto del gioco, delle abilità dell’esecutore e di dove il gioco si inserirebbe in un programma settimanale.