La maggior parte delle marche di automobili sono così venerabili che siamo abituati a festeggiare compleanni più in linea con il Giubileo della Regina che con la torta di un bambino. Ma Cupra esiste solo come entità separata da quattro anni, quindi probabilmente sembra che debba fare affermazioni audaci per compensare il suo modesto numero di candele.

Naturalmente, essere piccoli e relativamente nuovi rende queste asserzioni più facili da inquadrare; se la Mercedes affermasse che avrebbe raddoppiato le vendite e il fatturato in un solo anno, tutti si bagnerebbero.

Un nuovo evento celebrativo per Cupra, che ha dichiarato l’inserimento di due nuove auto che entreranno a far parte del roaster del gruppo. “Il nostro 4° anniversario ha un significato speciale.

I piani che abbiamo in serbo per il 2022 includono l’intenzione di raddoppiare le nostre vendite, raddoppiare il fatturato e raddoppiare la nostra rete di vendita. Questo è il motivo per cui chiamiamo la nostra ambizione CUPRA X 2“, ha affermato Wayne Griffiths, amministratore delegato di Cupra. “Quattro anni fa, molte persone dubitano di noi, ma noi non abbiamo mai dubitato di noi stessi. Quest’anno dimostreremo ancora una volta che nulla può trattenere il nostro impulso inarrestabile”.

Due nuove auto stanno per arrivare, e saranno elettriche

La fiducia di Griffiths è probabilmente costruita sulla continua performance di vendita del Formentor, il crossover che rappresenta il 70% del volume globale dell’azienda, e sull’introduzione di Cupra Born, il suo primo EV.

Se ciò non bastasse per andare avanti, Cupra ha anche confermato che nei prossimi anni si aggiungeranno due nuove auto elettriche alla sua flotta. La versione di serie del Tavascan, rivelata come concept da 306 CV nel 2019 arriverà sul mercato nel 2024, seguita un anno dopo da un modello “ispirato” all’UrbanRebel che è stato mostrato a Monaco di Baviera a settembre.

Entrambi si basano sulla stessa piattaforma MEB che è alla base del Born e dell’host di altri prodotti elettrificati del Gruppo VW, e saranno venduti insieme agli attuali Leon e Ateca.