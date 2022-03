Il servizio Prime Video di Amazon si arricchisce di nuovi contenuti in arrivo per l’ormai avviato mese di marzo. C’è qualcosa che potresti perderti se non consulti la lista dei Film e delle Serie TV in arrivo in questo periodo.

Si tratta di un mese ricco di novità tra cui show originali come STAR TREK: PICARD – S2, THE BOYS PRESENTS: DIABOLICAL, UPLOAD – S2 e MOTOGP UNLIMITED. Non mancano anche Film in esclusiva del calibro di LUCY AND DESI, ACQUE PROFONDE e MASTER. Ma non finisce qui. Ecco il nuovo elenco.

Amazon Prime Video marzo: ecco cosa arriva

Per quel che concerne i Film in uscita abbiamo:

Prime e seconde visioni

Promises | 11 marzo

3/19 | 22 marzo

Snake Eyes: G.I. Joe – Le origini | 23 marzo

Altri film

Occupation | 1 marzo

Iron Sky: Saranno nazi vostri | 1 marzo

Iron Sky – La battaglia continua | 1 marzo

Il lato positivo – Silver Linings Playbook | 2 marzo

Killerman | 4 marzo

Terminus | 4 marzo

Predestination | 7 marzo

Riddick | 7 marzo

Cowboys | 8 marzo

A Lady in Paris | 8 marzo

Criminal Activities | 10 marzo

Un piccolo favore | 13 marzo

2067 | 15 marzo

Riot Girls | 15 marzo

Mandy | 15 marzo

Sabotage | 15 marzo

Padre Vostro | 15 marzo

Pazza idea | 15 marzo

La casa di famiglia | 16 marzo

The Unhealer – Il potere del male | 21 marzo

Kin | 21 marzo

Solo cose belle | 22 marzo

Per le serie TV si conta la presenza di: