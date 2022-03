WhatsApp resta una piattaforma in continua evoluzione. Dopo le annunciate novità per i messaggi vocali e l’arrivo delle nuove funzioni di sicurezza è tempo di puntare a qualcosa di veramente sodo.

La novità in programma per gli utenti Android, iOS e Desktop è relativa alla funzione ricerca. Tale opzione software si ottimizza e si migliora semplificandosi ulteriormente rispetto alla revisione odierna. Nel canale Beta arrivano le prime info sulle modifiche al codice che saggeremo con la prossima versione stabile dell’app. Ecco qualche anticipazione.

WhatsApp: modifica all’algoritmo di ricerca dei contenuti

Si parla della Beta 2.22.6.3 di WhatsApp Android con WaBetaInfo giunta per prima all’analisi delle funzioni in arrivo. La questione dell’aggiornamento non si limita a qualche semplice stringa di codice dall’ipotetica applicabilità ma a qualcosa che sta per arrivare a breve termine. Già in fase di distribuzione nel canale e pronta per essere rilasciata al grande pubblico.

Si tratta della scorciatoia per la ricerca all’interno di una chat. Alcuni tester segnalano la sua applicabilità anche alle conversazioni di gruppo. Oltre alle opzioni già conosciute sembra ne possa arrivare un’altra che va oltre la homepage dell’app o la singola chat.

Come si può notare dal report di analisi del codice aprendo le info contatto sotto la foto profilo c’è una terza icona che affianca quelle erdi di chiamate e videochiamate. Il nuovo riferimento si contraddistingue per la presenza di una lente di ingrandimento che se toccata permette di effettuare una ricerca dentro la chat.

Una funzione veloce che garantisce un’interattività più semplice ed intuitiva rispetto alla funzione ricerca originaria. Non sappiamo quando possa arrivare per tutti. Vi aggiorneremo in seguito.