Vodafone sta indagando sulle denunce di violazione dei dati fatte da hacker che minacciano di far trapelare il codice sorgente del gigante delle telecomunicazioni, ha detto la società alla CNBC.

Lunedì, un gruppo noto come Lapsus$ ha chiesto ai propri abbonati in un sondaggio sull’app di messaggistica Telegram: “Cosa dovremmo rilasciare?” seguito da tre opzioni.

La prima opzione è di circa 200 gigabyte di codice sorgente Vodafone. Il sondaggio termina il 13 marzo.

Le altre due opzioni sono il codice sorgente e i database della società di media portoghese Impresa e il codice sorgente di MercadoLibre e MercadoPago, entrambe società di e-commerce argentine.

Al momento della pubblicazione, Vodafone aveva il 56% dei voti. Un portavoce di Vodafone ha detto alla CNBC che la società è a conoscenza delle affermazioni avanzate da Lapsus$.

Non solo Vodafone a rischio

“Stiamo indagando sul reclamo insieme alle forze dell’ordine e, a questo punto, non possiamo commentare la credibilità del reclamo. Tuttavia, ciò che possiamo dire è che generalmente i tipi di repository a cui si fa riferimento nell’affermazione contengono codice sorgente proprietario e non contengono dati dei clienti“, ha affermato il portavoce.

MercardoLibre e MercadoPago, non hanno risposto alla richiesta di commento della CNBC. I siti web di Impresa erano inattivi e non erano disponibili informazioni di contatto per contattare l’azienda.

Lapsus$ la scorsa settimana ha rivendicato la responsabilità di una violazione dei dati del gigante dell’elettronica sudcoreano Samsung in cui il gruppo di hacker ha ottenuto codici sorgente di dispositivi Galaxy. Samsung ha riconosciuto la violazione dei dati lunedì. Lapsus$ ha anche rivendicato la responsabilità di una violazione dei dati del gigante dei chip Nvidia il mese scorso.

Vodafone è stato un bersaglio per gli hacker. A febbraio, l’unità portoghese dell’azienda è stata colpita da un attacco informatico che ha interrotto i suoi servizi. Vodafone ha affermato all’epoca i dati personali dei clienti non erano stati compromessi.