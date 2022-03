I prezzi sono davvero ai minimi storici da Unieuro, in questi giorni gli utenti sono prontissimi a spendere veramente molto poco sull’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, data la presenza di prodotti sempre più scontati e pronti a far risparmiare tutti.

Il volantino convince sin da subito con la sua grandissima disponibilità sul territorio nazionale, ricordiamo infatti che gli acquisti possono essere completati anche direttamente sul sito ufficiale, in modo da avere la possibilità di ricevere la merce gratuitamente presso il domicilio, senza costi aggiuntivi (solo se spendete più di 49 euro).

Unieuro: le offerte sono decisamente interessanti

Gli smartphone sono come al solito in forte promozione da Unieuro, grazie ad una campagna promozionale che non sembra ammettere assolutamente repliche sul territorio nazionale, gli utenti infatti possono accedere ad esempio ad un Samsung Galaxy S20 FE, ad un prezzo assolutamente concorrenziale, poiché basteranno solamente 449 euro per il suo acquisto, o meglio per la variante con 128GB di memoria interna.

In alternativa consigliamo l’acquisto di uno dei modelli più economici, quali sono precisamente Realme GT Master Edition, Oppo Find X3 Lite, Redmi 10 e Redmi 10 Note Pro. Tutti i prodotti sono distribuiti con garanzia della durata di 24 mesi, ed anche nella loro solita variante no brand, i suddetti in particolar modo sono distribuiti ad un prezzo finale di vendita non superiore ai 300 euro. Per ogni altra informazione in merito, ricordiamo comunque di avvicinarsi al sito ufficiale, in modo da conoscere tutti i dettagli della campagna promozionale stessa.