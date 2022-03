Le truffe che interessano i principali istituti di credito in Italia sono una minaccia ancora viva anche in questo mese di marzo. Le segnalazioni che sono arrivate nelle ultime ore ai tecnici di Unicredit lasciano presagire ad un attivismo ancora molto intenso da parte dei malintenzionati della rete.

Unicredit, le truffe che gli utenti devono evitare

I cybercriminali, attraverso mail ed SMS con le consuete catene di condivisione, stanno mettendo in pratica un metodo oramai ben sperimentato. Fingendosi parte dei servizi assistenza di Unicredit, gli hacker inviano agli utenti comunicazioni in cui si palesano scenari molto interessanti, come l’accredito sul conto di cifre monstre, spesso superiori anche ai 1000 euro.

I clienti di Unicredit sono invitati a cliccare sui link in allegato. L’obiettivo dei malintenzionati è infatti quello di accedere, proprio per mezzo di questi link, ad una serie di dati riservati degli utenti. Proprio a causa di tale scenario nelle ultime settimane sono aumentati gli episodi di furti d’identità in rete.

Lo scenario peggiore per gli utenti di Unicredit, ad ogni modo, resta quello per i risparmi. In alcune occasioni, infatti, i malintenzionati riescono ad impossessarsi anche delle credenziali per l’home banking. In tal caso il rischio di perdere grandi parte dei propri risparmi sarebbe elevatissimo.

Attenzione anche alla possibile attivazione dei famosi e temuti servizi a pagamento sui profili TIM, Vodafone e WindTre. Molti hacker, sempre per mezzo di queste mail, riescono ad attivare costosi tanto inutili servizi sullo smartphone di tutte le vittime con conto corrente di Unicredit.