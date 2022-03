La sfida tra i principali operatori della telefonia riparte nel mese di marzo. In queste settimane di confine tra l’inverno e la primavera, TIM, Vodafone, Iliad e WindTre propongono a tutti gli abbonati alcune tra le migliori iniziative nel campo della telefonia mobile.

TIM, Vodafone, Iliad, WindTre: le migliori tariffe per marzo

Tra le promozioni previste da TIM, in particolar modo, spicca la TIM Wonder. I clienti che scelgono questa ricaricabile avranno consumi senza limiti per le telefonate, gli SMS e 70 Giga per navigare in internet. Il costo di questa promozione sarà molto essenziale e pari a 7,99 euro ogni trenta giorni.

Vodafone rilancia la sfida a TIM, mettendo in campo la sua classica ricaricabile low cost, ossia la Special 100 Giga. I clienti in tal caso avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche 100 Giga per navigare in internet senza limiti.

Oltre alle promozioni di TIM e Vodafone, non possono essere sottovalutate le promozioni messe in campo da Iliad. Tra queste spicca ovviamente la Giga 120. Tutti i nuovi utenti del gestore francese riceveranno consumi illimitati per chiamate ed SMS con la presenza di 120 Giga per connettersi in rete con le velocità anche del 5G.

Gli abbonati di WindTre che decidono di cambiare il loro operatore di riferimento, infine, potranno beneficiare della WindTre Star+. Gli abbonati del gestore francese riceveranno chiamate illimitate, SMS infiniti e 70 Giga per internet al costo di 7,99 euro con rinnovo ogni trenta giorni.