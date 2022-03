Nelle ultime settimane non si è fatto altro che parlare di aumento dei costi quotidiani per gli italiani. In alcune circostanze, gli aumenti di prezzo hanno interessato anche il campo della telefonia. TIM, ad esempio, ha rimodulato alcuni costi delle sue ricaricabili. Le rimodulazioni del gestore italiano non sempre però sono in negativo. Proprio in questo mese di marzo per gli abbonati c’è la possibilità di ottenere un piccolo ma considerevole risparmio.

TIM, la possibilità di risparmiare sino a 2 euro

Il gestore italiano ha modificato le sue condizioni per il servizio Sempre Connesso. Senza questo servizio ora non più obbligatorio come in passato, infatti, gli utenti avranno la possibilità di risparmiare sino a 2 euro ogni trenta giorni.

La funzione Sempre Connesso prevede l’attivazione di un ticket che comprende soglie di consumo illimitate per effettuare telefonate, SMS senza limiti ed anche Giga infiniti per un giorno al costo di 0,90 euro. Il pacchetto si attiva nel momento del rinnovo della propria ricaricabile di riferimento, in caso di mancato credito per procedere con il rinnovo di default.

Il pacchetto dei consumi illimitati sarà disponibile anche per un secondo giorno sempre al prezzo di 0,90 euro per un totale di 1,80 euro. Solo a partire dal terzo giorno, i clienti di TIM avranno lo stop ai consumi in uscita. Il credito a debito sarà richiesto da TIM alla prima ricarica utile.

La disattivazione della funzione di Sempre Connesso ed il conseguente risparmio di 2 euro (con arrotondamento per eccesso) dovrà essere richiesto dai clienti attraverso i canali assistenza del provider.