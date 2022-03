In questo articolo abbiamo già visto insieme l’unboxing dove vi ho presentato il nuovo primo della classe della casa cinese POCO, il POCO X4 Pro 5G.

Inoltre durante il Mobile World Congress ho avuto l’onore di fare due chiacchere con il brand manager di Poco per l’Italia che ha parlato della visione del brand, e se non lo avete ancora guardato vi consiglio di farlo prima di leggere questa recensione a questo link.

Sempre al Mobile World Congress tenutosi a Barcellona ho potuto testare e provare fino in fondo questo telefono che mi ha particolarmente colpito.

Quindi non perdiamo altro tempo e scopriamo tutto in questa recensione del nuovo Poco X4 Pro 5G, un dispositivo che si pone nella fascia media ma che può regalare prestazioni da primo della classe!

Design

Partiamo come sempre da design, ciò che colpisce appena lo si afferra è il senso di solidità che da il telefono.

E’ molto squadrato, poco curvo e tondo andando quindi un pò controcorrente rispetto a quello che ad oggi offre il mercato ma sinceramente non mi è dispiaciuto soprattutto per il senso di solidità che regala.

Le dimensioni e il peso sono importanti, 164 mm per 76 mm con uno spessore di 8.12 mm e un peso di 205g, quest’ultimo ben bilanciato su tutto il dispositivo rendendolo comodo da tenere in mano.

La qualità costruttiva è ottima, il dispositivo restituisce un feedback importante nonostante sia composto interamente da plastica.

Da sottolineare l’ampia zona fotocamere con scritta POCO ben visibile che risalta il comparto composto da 3 sensori e la presenza dell’ingresso cuffie da 3.5, orami una rarità.

1 su 5

Display POCO X4 Pro 5G

il POCO X4 Pro 5G è dotato di un ampio display AMOLED DotDisplay da 6,67 pollici con una risoluzione di tutto rispetto 1080×2400 pixel, FULLHD+, protetto da vetro Corning Gorilla Glass di quinta generazione.

Se siete gamers e state aspettando il refresh rate sappiate che può arrivare fino a 120Hz rendendolo quindi ideale anche per giocare.

Lo schermo mi ha colpito perchè la definizione è alta, i colori accessi e si presta per uno svariato utilizzo, dal guardare video su Youtube al Gaming ma anche perchè no piccole sessioni di lavoro con email e documenti word grazie all’ampio display.

La visibilità sotto il sole è buona grazie ai 1200 nits che ci garantiscono una luminosità adeguata.

Caratteristiche tecniche e prestazioni

Come anticipato nell’introduzione di questo articolo, il nuovo POCO X4 Pro 5G si pone dato il prezzo nella fascia media di mercato ma leggendo le sue caratteristiche e vedendo le sue prestazioni gli si può dare una stelletta in più.

Infatti troviamo un processore Snapdragon 695 Octa Core 2.2Hz che sicuramente non è fra i piu prestanti ma come affidabilità e consumo dona a questo smartphone prestazioni davvero interessanti.

Troviamo inoltre 6 GB di RAM accoppiato a 128 GB di memoria interna ( espandibile tramite micro SD ) oppure 8 GB di RAM con 256 GB di ROM ( espandibile tramite micro SD ) e GPI Adreno 619.

Oltre a questo non mancano lettore di impronta digitale ( sfortunatamente posto a lato ) che funziona egregiamente, NFC, Bluetooth 5.1, WiFi, GPS e Galileo E1, doppio altoparlante con certificazione Hi-Res per un intrattenimento a bordo immersivo.

Il tutto gira alla grande grazie anche al sistema operativo di Xiaomi, casa madre di POCO, la MIUI 13 basata su Android 11 che è fra i miei OS preferiti, bello graficamente, pieno di piccole chicche e che mette l’utente al centro di tutto.

C’è anche da dire che la MIUI 13 non è il sistema operativo più leggero di sempre ma nonostante ciò non ho mai avuto impedimenti, lag o particolari problemi durante l’utilizzo anche sotto stress o a batteria scarica con risparmio energetico attivato.

1 su 3

Fotocamera e video

Parliamo ora dei 3 sensori di cui vi accennavo all’inizio, il POCO X4 Pro 5G è dotato di fotocamera principale da 108 megapixel con apertura ƒ/1.9, seconda fotocamera grandangolare da 8 megapixel con apertura ƒ/2.2 e infine una fotocamera macro da 2 megapixel con apertura ƒ/2.4.

La resa della prima fotocamera è ottima visto sempre la fascia a cui si rivolge e con una buona luce i risultati sono stati sopra il previsto, lo stesso non si può dire per gli altri due sensori ma fanno comunque il loro dovere e si riescono ad avere buoni scatti anche con loro.

Con scarsità di luce sarà più difficile ottenere ottimi risultati ma la modalità notte aiuta e non poco.

Lato video invece si può registrare solamente ad una risoluzione massima di 1080p infatti il processore non supporta i video in 4K ma per avere un dispositivo equilibrato e tutto fare come questo POCO X4 Pro bisogna accettare qualche rinuncia.

I video sono buoni con colori naturali ma mi raccomando vi serve una presa salda e ferma se vorrete ottenere i miglior risultati.

E’ presente anche una fotocamera frontale da 16 megapixel ottima per dei selfie.

1 su 17

Batteria e autonomia

L’autonomia e la batteria sono i punti di forza di questo smartphone che ad un prezzo ragionevole cerca di non far mancare nulla a chi deciderà di acquistarlo.

Abbiamo infatti ben 5000mAh di capacità ma soprattutto la ricarica rapida a 67W che ci permette di caricare il telefono in tempi brevissimi nonostante l’autonomia sia assolutamente interessante.

Lo smartphone infatti consuma poco e lo fa anche sotto stress, considerate che durante il Mobile World Congress in cui avevo sempre i dispositivo in mano per postare o eseguire video e foto arrivare tranquillamente a sera con ancora un 20% circa di batteria. Non male!

Prezzo e conclusioni POCO X4 Pro 5G

E qui il discorso si fa ancora più interessante infatti finalmente vi posso svelare quale è il prezzo di questo smartphone che viene proposto da Xiaomi in Italia a 299€ la versione con 6 GB di RAM mentre a 349€ la versione da 8 GB di RAM.

Grazie però ai nostri partner di Goboo potete trovare ulteriori sconti e promo sul nuovo POCO X4 Pro 5G andando semplicemente a questa pagina.

Insomma in un mondo dove la concorrenza continua ad alzare i prezzi per avere buone o ottime prestazioni POCO decide di cavalcare l’onda al contrario tenendo i prezzi più che abbordabili ma allo stesso tempo dando il meglio che c’è per ottenere un dispositivo prestante e affidabile.

Lo sforzo di POCO va assolutamente premiato, brava!