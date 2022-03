L’Akaso Brave 8 è una proposta interessante. Mira a essere una delle migliori alternative alle action camera più famose, offrendo una fotocamera quasi altrettanto potente a un prezzo inferiore e tirando fuori dalla borsa anche alcune specifiche tecniche che superano la GoPro.

Questo nuovo dispositivo è il fratello maggiore della fotocamera Akaso Brave 7, che ha elogiato i revisori per un po’ di tempo. Quindi il modello più recente è degno di considerazione tra le migliori action cam di oggi?

CARATTERISTICHE E NOVITÀ

Progettata per essere l’aggiornamento naturale del vecchio modello Brave 7 e una concorrente diretta della GoPro Hero 9 Black.

Di fronte a un sensore Quad Pixel da 1/2″ 48MP, l’Akaso Brave 8 batte facilmente anche la nuovissima GoPro Hero 10 Black con facilità, per quanto riguarda il comparto fotografico. Per quanto riguarda il video, stiamo parlando di una risoluzione massima relativamente bassa di 4K a 60 fps.

Inoltre, Brave 8 offre uno schermo anteriore, un display touch screen posteriore, protezione dell’obiettivo rimovibile, batteria da 1550 mAh ed è impermeabile fino a 10 m senza custodia.

Cosa c’è nella scatola

La scatola sarà familiare ai fan delle action cam di un paio di anni fa, una finestra trasparente sopra una scatola di marca. All’interno vi attende un’altra gradita sorpresa: un’ampia gamma di supporti, cinghie e cuscinetti adesivi, insieme a un cordino in acciaio che rendono questo kit pronto per essere scosso direttamente dalla scatola, senza bisogno di altro. Un altro extra di benvenuto è una batteria di riserva e un caricabatterie a doppia slot, sottile, compatibile con USB-C e senza fronzoli, un’aggiunta eccellente.

Il telecomando in dotazione ricorda molto le GoPro Hero 3 e 4, così come in una certa misura il case esterno. L’Akaso Brave 8 non ha alette di montaggio integrate come le GoPro, quindi la custodia è essenziale per fissarla a supporti di qualsiasi tipo.

Sebbene il case non aggiunga molto ingombro, è una plastica fragile che non sembra di fascia alta. Ci sono ritagli per i pulsanti e il portello di accesso MicroSD, ma i pulsanti non si allineano centralmente e il portello non si apre se vi è la custodia, poiché non si allinea completamente.

La confezione include un pratico cordino di sicurezza in metallo, ottimo per i casi d’uso più esposti, e una serie di supporti, tra cui un morsetto per manubrio della bici e una selezione di cuscinetti adesivi.

Il telecomando richiede un vecchio cavo micro-USB, mentre la fotocamera e il caricabatterie necessitano dell’attuale USB-C. I supporti sono molto simili agli articoli GoPro, sebbene il sistema non sia altrettanto robusto, consentendo alla fotocamera di essere ruotata con poca forza e una buona vestibilità richiede due piccoli set di alette per incastrarsi, qualcosa che potrebbe essere facilmente trascurato nell’uso più estremo.

Nel complesso, è un buon kit di accessori. Il caricabatterie è eccellente e sebbene la qualità costruttiva non sia del tutto eccellente su tutta la linea, è perfettamente funzionante e l’unità fotocamera effettiva è OK.

Configurazione e utilizzo

Il processo di installazione è insolitamente intenso. La fotocamera richiede che sia accoppiata a un’app del telefono e bypassarlo è consentito solo tre volte, sei fermamente avvisato. Una volta scaricata l’app, puoi registrare i tuoi dati, anche collegando il tuo account Facebook o Google, sebbene questa sia un’opzione, non funziona. Quindi si è obbligati semplicemente alla registrazione tramite e-mail, un po’ frustrante.

Una volta finita la registrazione è necessario un aggiornamento del firmware, che viene scaricato sull’app del telefono (tramite normale wifi). Questo interrompe la connessione Wi-Fi locale del telefono/app, richiedendo che venga ripristinata una volta completato il download.

Prestazioni

Tuttavia ci sono buone notizie, l’enorme sensore dell’Akaso Brave 8 offre davvero un’ottima qualità, soprattutto in termini di foto, che sono straordinariamente buone date le dimensioni compatte della fotocamera. Anche in condizioni di scarsa luminosità, le immagini evitano comunque di sembrare troppo fangose ​​e i dettagli sono nitidi in ogni scatto. Anche qui il video time lapse 8K deve essere il massimo, offrendo una qualità video di nuova generazione a un formato di ripresa popolare.

Meno impressionante è il video 4K 60fps, che è perfettamente adeguato, sia chiaro, ma non forte come le sue rivali. Una delle grandi sfide qui è l’interfaccia con l’app, che è relativamente imprecisa, e la necessità di utilizzare l’impostazione “superfluida”, un fattore chiave per ottenere filmati d’azione decenti da qualsiasi action cam. La stabilizzazione nella fotocamera è abbastanza buona, ma non ha il fattore wow.

Il collegamento della fotocamera a un’app è come giocare alla lotteria, spesso si interrompe o si arresta in modo anomalo durante l’uso, rendendo l’app stessa piuttosto poco pratica da utilizzare nella vita reale. Il feedback è spesso fonte di gran confusione: dopo aver collegato correttamente l’app alla fotocamera, la schermata iniziale dice “Connetti alla fotocamera”.

Le connessioni wireless fanno sì che la batteria si scarichi molto rapidamente, rendendo l’intera fotocamera calda al tatto, la griglia anteriore diventa quasi una piastra. Un’altra sfida è che i video e le foto possono essere modificate nell’app, ma devono essere scaricate da un dispositivo all’altro, un processo in più fasi che rende dolorosamente chiaro quanto siano grandi i file.

L’opzione migliore è utilizzare la fotocamera come unità autonoma il più possibile. Il telecomando lo rende un gioco da ragazzi, una volta che avete impostato le vostre preferenze video/still.

Prezzo e conclusioni

L’Akaso Brave 8 è diventata un po’ un taboo in termini di prezzo. Arrivando a un costo piuttosto significativo di circa 250 euro che è pericolosamente vicino alla GoPro Hero 9 Black. Sebbene Brave 8 sia un forte concorrente sulla carta, i problemi tecnici del software, rendono difficile affermare che sia un’ottima sostituta. Questo lascia il suo fratello minore, l‘Akaso Brave 7 LE, come un’ottima alternativa. Una delle migliori action cam economiche in circolazione, la 7 LE costa circa 100 euro in meno rispetto alla 8, mettendola in sicurezza in una fascia di prezzo completamente diversa.

L’Akaso Brave 8 ha molte specifiche hardware positive dalla sua parte, ma il software rende difficile trarne vantaggio. È il tipo di pacchetto con cui devi lavorare per ottenere il meglio, leggere i manuali in modo esauriente e impostare i tuoi scatti con attenzione per le condizioni.

A meno che tu non abbia specificamente bisogno di girare video timelapse 8K, in quel caso è una delle migliori scelte come action camera.