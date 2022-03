L’invasione russa dell’Ucraina ha spinto alcuni dei più importanti leader evangelici americani a sollevare una domanda provocatoria: chiedersi se il mondo sia ora nella profetizzata dalla Bibbia, che potrebbe culminare con l’apocalisse e la seconda venuta di Cristo.

Non c’è consenso sulla risposta, e nessun possibile calendario.

Il pastore di Megachurch Robert Jeffress, rivolgendosi alla sua congregazione a First Baptist Dallas, ha detto che molti cristiani si stanno chiedendo, di fronte alla carneficina in Ucraina: “Perché Dio permette che un male come questo continui? Siamo vicini all’Armaghedon e alla fine del mondo?”

“Viviamo negli ultimi giorni”, ha detto Jeffress, “Viviamo negli ultimi giorni negli ultimi 2000 anni. Non lo sappiamo, è questa la fine?”.

Uno degli avvisi più dettagliati è arrivato dal telepredicatore Pat Robertson, che è uscito dalla pensione il 28 febbraio per affermare su “The 700 Club” che il presidente russo Vladimir Putin è stato “costretto da Dio” a invadere l’Ucraina come preludio a un eventuale battaglia in Israele. Robertson ha detto che i versetti del Libro di Ezechiele dell’Antico Testamento supportano questo scenario.

Una profezia che prevede guerre anche in Israele

A citare Ezechiele, e un possibile attacco a Israele, c’era anche Greg Laurie, pastore anziano di una chiesa della California i cui libri e programmi radiofonici hanno un ampio seguito.

“Credo che stiamo vivendo negli ultimi giorni. Credo che Cristo potrebbe tornare in qualsiasi momento“, ha detto Laurie in un video pubblicato su YouTube.

Citando la guerra in Ucraina e la pandemia di COVID-19, ha affermato che le profezie bibliche “si stanno adempiendo nella nostra vita“.

“Stiamo vedendo accadere più cose in tempo reale, più vicine, come dicevano le Scritture”, ha detto Laurie. “Quindi cosa dovremmo fare? Dovremmo guardare in alto. Dovremmo ricordare che Dio ha il controllo”.

Le previsioni di un’imminente “fine dei giorni” sono emerse con regolarità nel corso dei secoli. Pat Robertson, ad esempio, ha predetto in modo impreciso eventi apocalittici in precedenti occasioni.