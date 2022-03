Netflix si impegna anche per le prossime settimane nel campo della tv streaming con la garanzia dei migliori contenuti per tutti i clienti. Gli abbonati che scelgono di attivare un piano per la piattaforma potranno gustarsi a breve i nuovi episodi di serie acclamate come The Crown, Stranger Things o l’ultima stagione di Better Call Saul.

La presenza dei migliori contenuti nel settore dell’intrattenimento, specialmente in questo periodo storico, coincide però con un conseguente aumento sui prezzi.

Netflix aumenta i prezzi: queste le nuove tariffe

Le rimodulazioni dei prezzi di Netflix già sono state ufficializzate nel corso dei mesi scorsi e riguardano in particolare due dei tre piani di visione.

Un primo importante cambiamento è stato previsto, ad esempio, per tutti coloro che usufruiscono dei servizi Premium. Gli abbonati che attivano questo pacchetto dovranno ora pagare un prezzo pari a 18,99 euro ogni mese, un costo in netta risalita rispetto a quello che era il precedente costo di 16,99 euro. I clienti che scelgono questo ticket avranno sempre lo stesso pacchetto di servizi con la possibilità di guardare eventi in contemporanea su quattro dispositivi e con la tecnologia del 4K UHD per tutte le principali serie tv e film.

I rincari di Netflix interessano anche il secondo pacchetto, quello Standard. In questa circostanza gli utenti si troveranno a pagare una spesa mensile di 12,99 euro anziché i precedenti 11,99 euro. I servizi in questa circostanza prevedono sempre la possibilità di guardare tutti i titoli su due dispositivi in contemporanea ed anche la visione dei contenuti con il Full HD.