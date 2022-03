Risparmiare con MediaWorld è veramente molto semplice, e sopratutto alla portata di ogni singolo utente sul territorio nazionale, data la presenza della medesima campagna promozionale in ogni singolo negozio in Italia, come anche sul sito ufficiale.

L’unico limite è dettato dalle necessità di pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, da aggiungere alla cifra effettivamente mostrata a schermo, tranne che in rari casi. Indipendentemente da ciò, gli utenti che spenderanno più di 199 euro, potranno comunque richiedere la rateizzazione senza interessi, definita Tasso Zero, per riuscire a pagare tutto in comode rate tramite il conto bancario.

Scoprite quali sono i nuovi codici sconto Amazon gratis, li trovate in esclusiva a questo indirizzo.

Mediaworld: tanti top di gamma in offerta

Da MediaWorld gli utenti possono davvero trovare innumerevoli smartphone top di gamma in promozione, pronti a far risparmiare, ma comunque permettendo di godere di prestazioni incredibili. Un chiaro esempio può essere il recentissimo Apple iPhone 13, proposto a 829 euro, senza però dimenticarsi di modelli leggermente più datati: Oppo Find X3 Pro e iPhone 12 sono in vendita a 749 euro, scendendo poi verso Samsung Galaxy S21 addirittura a soli 649 euro.

Coloro che invece vorranno puntare verso un modello dal prezzo inferiore ai 300 euro, troveranno pane per i propri denti nei dispositivi come Xiaomi redmi 10S, Realme 8 o anche Galaxy A52s, tutti in vendita a cifre che non superano minimamente i 300 euro di spesa complessiva. Se volete scoprire e conoscere da vicino ogni singolo segreto della campagna promozionale di MediaWorld, ricordatevi assolutamente del sito ufficiale, sul quale troverete le varie offerte.