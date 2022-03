Iliad è senza dubbio l’operatore che ha presentato il maggior numero di novità nel corso di questi primi tre mesi del 2022. Il gestore ha rilanciato la sua attività in Italia con la presenza delle prime offerte per la Fibra ottica e la telefonia fissa. Per quanto concerne la telefonia mobile, invece, gli abbonati potranno ora usufruire della promozione Giga 120.

Iliad, le tappe per un futuro addio del 3G

I clienti che scelgono questa ricaricabile avranno consumi senza limiti per le telefonate e gli SMS senza limiti. Al tempo stesso, gli abbonati potranno anche beneficiare di 120 Giga per navigare in internet. Ulteriore novità per questa promozione è il servizio 5G, disponibile completamente a costo zero.

Nel 2022 Iliad si impegnerà sempre con più costanza per il lancio del 5G. In tal senso, le reti internet di nuova generazione saranno introdotte in numerose città rispetto a quello già ora coperte.

Lo sviluppo intensivo di Iliad per il 5G non sarà senza conseguenze. Anche il provider francese, così come altri operatori italiani ed europei, ha messo in cantiere un processo di dismissione legato alle linee 3G. In linea con le attuali azioni commerciali di Vodafone e TIM, anche Iliad a breve potrebbe eliminare in via definitiva le sue reti internet di vecchia generazione.

I clienti di Iliad avranno però più tempo per il passaggio delle reti da 3G a 5G. Il 3G infatti non dovrebbe essere eliminato sino a quando non sarà raggiunta almeno la copertura omogenea del territorio con l’attuale tecnologia per le linee 4G.