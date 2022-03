HV-001: l'Intelligenza Artificiale fa passi da gigante e quest'auto ne è l'esempio

Nel 2022 la progettazione parametrica o progettazione generativa è capace di fare l’impossibile, e la vettura HV-001 ne è la prova. In altre parole, questo esemplare del futuro è una creazione dell’Intelligenza Artificiale frutto del designer automobilistico Ayoub Ahmad. Per fare ciò, egli ha regolato gli algoritmi 3D in modo tale da creare un’automobile dall’aspetto organico, e oseremmo aggiungere, dalle somiglianze di uno scheletro. In effetti la struttura esoscheletrica in questo caso rende unica la vettura. Ma perché fare una scelta del genere?

HV-001: la speciale struttura scheletrica

La verità che si nasconde dietro l’aspetto esterno dell’HV-001 è la resistenza e l’aerodinamismo dati dall’uso del minor materiale possibile. La superficie quasi a rete con spazi negativi permette l’efficienza dal punto di vista energetico.

Il design organico non si limita solo al telaio dell’auto: le sue ruote hanno cerchi stampati in 3D e l’abitacolo dell’auto (anche il volante) riprende lo stesso linguaggio di design generativo organico. È vero, è incredibile da pensare, ma l’HV-001 è stato quasi interamente progettato da algoritmi e intelligenza artificiale.

Per di più il suo profilo è caratterizzato una serie di prese d’aria che mantengono il veicolo fresco anche quando raggiunge la velocità massima. Le alette sul retro invece danno modo alla vettura di incanalare l’aria e migliorare la stabilità dell’auto. Inoltre, molto probabilmente, l’automobile sarà alimentata da una trasmissione elettrica o a idrogeno. Questo però resta ancora tutto da vedere.

Insomma, i tre parametri nonché punti forti sono: Forza, Materiale/peso minimo e Aerodinamica per limitare la resistenza e aumentare l’efficienza. Non ci resta che aspettare la sua realizzazione e diffusione.