Google Foto sembra testare una nuova interfaccia utente della barra degli strumenti del chip che migliorerà la velocità di utilizzo di Lens e altri strumenti di modifica delle immagini, in particolare le foto basate su testo.

La barra degli strumenti del chip o il gruppo di chip vengono visualizzati più frequentemente durante la visualizzazione di immagini come schermate o quelle con testo ad alta visibilità. È utile principalmente per accedere rapidamente alle funzioni utilizzate regolarmente. Tuttavia, come con la maggior parte delle cose nelle app di Google, questa nuova interfaccia utente è tutt’altro che pervasiva e sembra essere un test dell’interfaccia utente, almeno per il momento.

Google Foto: l’aggiornamento non è ancora arrivato per tutti

Se apri un’immagine con un volume di testo significativo, riceverai una barra degli strumenti mobile con Google Lens, “Copia testo”, “Ascolta, Ritaglia” e “Markup”, il che significa che non è necessario visitare un altro menu all’interno dell’app Foto per Android.

Toccando una qualsiasi delle opzioni si accede direttamente alla sezione pertinente. Data la frequenza con cui Google modifica e perfeziona le interfacce di app e servizi, questa barra degli strumenti è molto probabilmente parte di un test A/B più ampio per l’interfaccia utente di Foto. Ha assolutamente senso fornire strumenti contestuali per le foto piene di testo, come gli screenshot.

C’è anche la possibilità che le persone che non hanno familiarità con gli strumenti di editing alternativi imparino qualcosa di nuovo. Se hai notato la stessa barra degli strumenti quando utilizzi Google Foto, vuol dire che fai parte degli utenti che stanno provando la funzionalità in anteprima prima che essa venga rilasciata per tutti quelli che utilizzano l’app.