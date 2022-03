L’operatore telefonico Fastweb ha da poco lanciato ufficialmente una nuova offerta pazzesca. Si tratta dell’offerta denominata Fastweb Mobile Maxi e quest’ultima può arrivare ad includere addirittura 300 GB di traffico dati per navigare. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Fastweb Mobile Maxi: arriva l’offerta convergente con ben 300 GB di traffico dati

Fastweb sta da poco proponendo l’offerta di rete mobile denominata Fastweb Mobile Maxi. Quest’ultima include ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali (anche verso alcuni paesi stranieri), 100 SMS verso tutti i numeri e 150 GB di traffico dati. Il prezzo è di 11,95 euro al mese.

Tuttavia, come già accennato, con quest’offerta sarà possibile ottenere ben 300 GB di traffico dati per navigare anche in 5G. Per farlo, basterà avere già attiva o attivare una nuova offerta di rete fissa appartenente alla serie Fastweb Casa. Alla prima attivazione online, gli utenti dovranno pagare 21,95 euro, che includono 10 euro per il costo della scheda SIM e 11,95 euro per il primo mese dell’offerta.

Tra le altre offerte dell’operatore telefonico, vi ricordiamo ad esempio le offerte Fastweb Mobile e Fastweb Mobile Light. Proprio quest’ultima è una tra le più interessante offerte da Fastweb. Ogni mese, infatti, gli utenti avranno a disposizione minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali ma anche verso alcuni paesi stranieri (tra cui Spagna e Ungheria). Oltre a questo, l’offerta include anche 100 SMS verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati ad un prezzo molto basso di soli 6 euro al mese. Vi ricordiamo però che questa offerta sarà disponibile soltanto fino al prossimo 31 marzo 2022.