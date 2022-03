Le migliori offerte dell’anno sono attive a marzo 2022 nei negozi di casa Expert, in questo modo tutti gli utenti sono felicissimi di avere l’occasione di accedere a prodotti sempre più economici, ed allo stesso tempo non dover sottostare a noiosi vincoli territoriali.

In netto contrasto con quanto vediamo quotidianamente da Euronics o spesso da Trony, la campagna promozionale di Expert risulta effettivamente attiva in ogni singolo negozio sul territorio, oltre che sul suo sito ufficiale. In questo secondo caso, infatti, è possibile anche avere la merce consegnata direttamente al domicilio, a patto che comunque si sia disposti a pagare le spese di spedizione, da aggiungere alla cifra mostrata a schermo.

Expert: che offerte assurde vi aspettano

I prezzi che Expert ha effettivamente deciso di attivare nel periodo corrente sono tra i più interessanti di sempre, poiché partono ad esempio da alcuni top di gamma, come l’ultimo Samsung Galaxy S21 FE, garantendo ugualmente un risparmio assolutamente degno di nota. Il modello in questione, infatti, viene proposto a soli 549 euro, una cifra incredibilmente bassa, se confrontata con la qualità generale del prodotto stesso.

Le alternative poi si susseguono irrimediabilmente, ma sono comunque sempre più economiche, e vanno a toccare Realme GT Neo 2, Vivo Y33s, Oppo A94 o anche un buonissimo TCL 20Y, tutti proposti a meno di 400 euro. La campagna promozionale di Expert non termina qui, se volete scoprire quali sono le migliori occasioni del volantino, non dovete fare altro che aprire subito le pagine sul sito ufficiale.