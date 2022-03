I prezzi che Euronics ha effettivamente deciso di attivare nel periodo corrente, sono tra i più bassi di sempre, data la presenza di apposite soluzioni che portano gli utenti a spendere veramente pochissimo, anche nel momento in cui dovessero decidere di ricorrere all’acquisto di nuovi smartphone.

Tutti gli ordini, non potranno però essere effettuati sul sito ufficiale, ma esclusivamente nei singoli punti vendita, con piccole differenze in relazione al socio di appartenenza. Il consiglio è di prestare sempre la massima attenzione, in quanto si potrebbe incappare in soluzioni differenti, e quindi restare delusi dal non poter approfittare degli sconti. Tutti i prodotti, ad ogni modo, sono perfettamente commercializzati con garanzia di 24 mesi ed anche sbrandizzati.

Euronics: che offerte assurde per tutti gli utenti

All’interno dell’ultimo volantino di casa Euronics non si trovano veri e propri top di gamma in promozione, sono più che altro smartphone che raggiungono al massimo un prezzo di 599 euro, ma che comunque sono in grado di garantire prestazioni veramente incredibili. I modelli in questione sono chiaramente Xiaomi 11T Pro e Honor 50, entrambi disponibili all’acquisto appunto entro la cifra indicata.

Coloro che invece vorranno puntare dritti verso una fascia più bassa, riusciranno ad acquistare TCL 305, Xiaomi Redmi 9C, Galaxy A52s, Redmi Note 11S, Honor 50 Lite o similari. Sono tutti prodotti molto economici, ma comunque perfettamente in grado di garantire prestazioni più che adeguate, se confrontate a quanto il mercato offre attualmente.