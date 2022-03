Gli smartphone sono fortemente scontati da Esselunga, grazie ad una campagna promozionale destinata sicuramente a far parlare di sé moltissimo, infatti i prezzi sono decisamente più bassi del normale, e promettono un risparmio che travalica le più rosee aspettative.

Tutti coloro che vorranno acquistare nuovi prodotti da Esselunga, devono comunque sapere che i prezzi sono da considerarsi attivi solo ed esclusivamente nei negozi fisici, non sul sito ufficiale dell’azienda. In parallelo, comunque, i prodotti sono sempre distribuiti con la garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale riesce a coprire solamente i difetti di fabbrica, non i danni accidentali.

Esselunga: offerte così non si erano mai viste prima

Le offerte che Esselunga ha effettivamente deciso di raccogliere all’interno del proprio volantino, sono a dir poco incredibili, poiché sono in grado di promettere prestazioni al top, dietro il pagamento di cifre tutt’altro che elevate. Un chiaro esempio può essere il Samsung Galaxy S20 FE, un modello in vendita da poco più di un anno, con il quale è comunque possibile pensare di godere delle medesime specifiche del Galaxy S20, pagandole solamente 359,28 euro.

Il modello in vendita prevede 128GB di memoria interna, con possibilità di incrementarla tramite microSD, ed un comparto fotografico di assoluto rispetto. Il prezzo comprende le normali condizioni di vendita, che ricordiamo essere no brand con alle spalle la classica garanzia legale della durata di 24 mesi. Per i dettagli consigliamo di collegarsi al sito ufficiale.