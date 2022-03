Come molti italiani sei finalmente passato ad un’auto elettrica convinto del fatto che questo potesse configurare non solo un risparmio di inquinameno ma anche di denaro. Se usi Enel X per effettuare le tue ricariche arrivano brutte notizie. Il costo per KWh è di recente aumentato con disposizioni valide a partire dalla data del 7 Marzo 2022. Ecco i nuovi listini per effettuare la ricarica dell’auto elettrica.

Enel X alza il prezzo della corrente per la ricarica delle auto elettriche

Chi non ha attuato un piano di abbonamento Enel X è costretto a far fronte ai rincari stabiliti dal gestore dell’infrastruttura elettrica. Si tratta di rialzi di importante entità rispetto ai listini applicati in precedenza. Nello specifico si parla di:

Ricarica AC: 0,58 euro a kWh

Ricarica DC fino a 100 kW: 0,68 euro a kWh

Ricarica DC fino a 150 kW: 0,75 euro a kWh

HPC oltre 150 kW: 0,79 euro a kWh

Contro i 0.40 euro per ogni KWh in AC e per le DC fino a 50 KWh a 0.50 euro si configurano ora questi nuovi listini. Aumenti importanti dunque mentre i piani in abbonamento mantengono per ora questo andamento:

Flat Small: 25 euro al mese per 70 kWh

Flat Large: 45 euro al mese per 145 kWh

Lo stesso per i piani OpenCharge per ricaricare da casa:

OpenCharge 20: 50 euro al mese

OpenCharge 50: 80 euro al mese

OpenCharge 75: 120 euro al mese

Le tariffe UE di Enel X, invece, vengono a costare: