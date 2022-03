Gli sconti attivati da Coop e Iperocop possono davvero invogliare gli utenti a recarsi quanto prima in negozio per completare l’acquisto della merce maggiormente desiderata, offrendo comunque un risparmio praticamente inatteso fino a poco tempo fa.

Il volantino prima di tutto risulta essere perfettamente fruibile sull’intero territorio nazionale, ciò sta a significare che i singoli acquisti potranno essere completati in ogni negozio, senza limitazioni o vincoli particolari. In parallelo, comunque, i prodotti sono sempre distribuiti nelle medesime condizioni di vendita: no brand e garanzia della durata di 24 mesi.

Coop e Ipercoop che sorpresa: solo oggi tantissimi sconti

Spendere poco con Coop e Ipercoop non potrebbe essere davvero più semplice, grazie sopratutto ad una campagna promozionale che non sembra ammettere repliche in Italia. I modelli inclusi al suo interno sono tutti prodotti che hanno un prezzo finale inferiore ai 300 euro, ma che comunque paiono in grado di garantire discrete prestazioni generali.

In particolare segnaliamo la presenza di soluzioni del calibro di Realme 8, Realme C11, Galaxy A12 o anche galaxy A52, tutti commercializzati alle solite condizioni, di cui vi abbiamo già parlato prima. Naturalmente nello stesso volantino Coop e Ipercoop si trovano anche altre occasioni da non perdere di vista, eventualmente legate a differenti categorie merceologiche. Il consiglio è di scoprire il tutto aprendo il prima possibile il sito ufficiale, in modo da visualizzare nel dettagli quali sono i prezzi più bassi e le offerte che nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere.