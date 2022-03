Apparentemente, lo streaming ha reso la visione dei contenuti molto più semplice. Chiunque può navigare sulla propria piattaforma di streaming preferita e guardare qualsiasi cosa in qualsiasi momento.

Ma la minaccia delle geo-restrizioni ha reso le cose terribili. Ti manca il divertimento non appena esci da una specifica posizione geografica.

Questa restrizione vale anche per i contenuti italiani, in quanto Rai TV viene trasmessa solo per l’Italia.

Seleziona la VPN giusta. Assicurati solo supporti lo streaming veloce. Installa la VPN sul tuo dispositivo o installa il programma sul tuo computer, smartphone, smart TV o qualsiasi altro dispositivo su cui desideri guardare Rai TV.

Vai su RaiPlay.it. Accedi al tuo account e guarda i programmi, il film o qualsiasi altro media che desideri in modo gratuito.

Cos’è Rai TV

Rai TV è di proprietà di un famoso colosso televisivo italiano RAI Net. Il servizio nasce nel 2007 come Rai.tv, un sito che offre programmi prodotti dalla Rai.

Sebbene continuasse come sito web, inizialmente mancava di funzionalità di streaming live.

Tuttavia, si è successivamente trasformato in RaiPlay nel settembre 2016. Successivamente, il servizio ha subito enormi trasformazioni e aggiornamenti per competere con giganti dello streaming come Netflix e Amazon Prime Video.

Oggi RaiPlay offre agli utenti italiani lo streaming live di contenuti TV e radio gratuiti.

Il servizio non richiede necessariamente la registrazione da parte degli spettatori. Tuttavia, gli utenti possono creare account gratuiti sul servizio per godere di contenuti su richiesta e funzionalità più interessanti.

Tuttavia, come spiegato sul loro sito nelle FAQ qui, gli utenti possono accedere a RaiPlay all’estero. Ma il servizio è limitato. Inoltre, gli utenti non possono trasmettere in diretta Rai TV fuori dall’Italia.

Come molti altri servizi, anche Rai TV applica il filtraggio dei contenuti tracciando gli indirizzi IP che generano le richieste. Attraverso questi indirizzi IP, il servizio traccia la posizione degli utenti e decide in merito alla fornitura dei contenuti.

Se la richiesta in arrivo appartiene all’Italia, il servizio consentirà l’accesso completo al contenuto. In caso contrario, verrà visualizzato un messaggio di errore.