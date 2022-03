Ecco alcuni metodi efficaci e testati per spiare un contatto su Whatsapp senza che nessuno lo scopra.

Alcuni sono facili mentre altri sono un po’ tecnici. Ecco quindi i metodi più utilizzati:

Metodo 1: monitora con WhatsApp Web

Consente di monitorare tutti i messaggi inviati e ricevuti solo se il telefono è connesso a Internet. Oltre a questo, devi avere accesso fisico al dispositivo di destinazione. Ecco i passaggi per iniziare:

Apri WhatsApp dal dispositivo di destinazione e vai su “Menu” e poi su “WhatsApp Web”

L’opzione scanner QR si aprirà automaticamente.

L’opzione scanner QR si aprirà automaticamente. Apri https://web.whatsapp.com/ sul browser Chrome o Firefox dal tuo PC.

Posiziona lo scanner QR dal tuo telefono sul codice QR nel tuo browser.

Questo potrebbe non essere il modo migliore per monitorare le conversazioni WhatsApp di qualcuno. Se leggi accidentalmente i messaggi di WhatsApp, farà saltare la tua copertura e lo capiranno dai segni di spunta blu. La versione mobile di WhatsApp ha un’opzione per “disconnettersi da tutti i browser”. Se la persona si disconnette, la sessione di monitoraggio terminerà e non sarai in grado di fare piu’ nulla. Inoltre, verra’ mostrata una notifica sul telefono che è connesso a WhatsApp Web.

Metodo 2: Snoop con indirizzo MAC

L’indirizzo MAC si riferisce all’indirizzo Media Access Control. È un codice carattere univoco di 12 cifre assegnato a ciascun componente hardware connesso al Wi-Fi. Questo metodo richiede competenze tecniche per monitorare correttamente i messaggi. Inoltre, prima di utilizzarlo, il tuo telefono Android deve essere rootato. Lo spoofing dell’indirizzo MAC ti consente fondamentalmente di eseguire una copia di WhatsApp di qualcuno sul tuo telefono. Avrai bisogno del dispositivo di destinazione per ottenere il massimo da questo processo.

Per cominciare, devi trovare l’indirizzo MAC del dispositivo di destinazione. I passaggi per Android e iPhone sono differenti. Per Android: vai su impostazioni, Informazioni sul telefono, Stato e poi su Indirizzo MAC Wi-Fi. Per iPhone: vai su Impostazioni, Generali, Informazioni su, Indirizzo Wi-Fi.

Una volta ottenuto l’indirizzo MAC, è necessario sostituire l’indirizzo MAC del telefono Android con root con quello del dispositivo di destinazione.

Non appena hai finito di sostituire l’indirizzo MAC, devi installare WhatsApp sul tuo telefono.

Fornisci il numero di telefono del dispositivo di destinazione. Assicurati di avere con te il dispositivo di destinazione poiché riceverai il codice su quel telefono.

Ora hai una copia perfetta di WhatsApp del dispositivo da spiare sul tuo telefono.

Metodo 3: monitorare con XNSPY

Per quelli di voi che cercano un modo furtivo per monitorare i messaggi WhatsApp di qualcuno, xnspy.com può essere la scelta perfetta. Questa app di monitoraggio per WhatsApp è facile da usare. Consente di monitorare non solo i messaggi, ma anche le chiamate e i file multimediali inviati e ricevuti. Oltre a questo, puoi anche controllare la data e l’ora e il numero del mittente. Devi scaricare e installare XNSPY nel dispositivo di destinazione prima di monitorare i messaggi.

Viene fornito con 3 piani di pacchetto, che puoi scegliere in base alle esigenze. Una volta effettuato l’acquisto, riceverai un URL di download insieme al codice di attivazione e altri dettagli. Le procedure per l’installazione di Android e per l’installazione di iPhone sono diverse. Dopo aver installato questa app di monitoraggio per WhatsApp sul dispositivo di destinazione, procedi nel seguente modo:

Accedi al tuo pannello di controllo XNSPY tramite PC o utilizzando l’app dashboard XNSPY;

Fai clic su “Messaggero” nel pannello di sinistra della dashboard;

Clicca su “WhatsApp” dal menu a tendina. Le conversazioni con tutti i contatti verranno visualizzate li;

È possibile fare clic sul nome della persona per leggere tutti i messaggi inviati e ricevuti. Questo processo di monitoraggio remoto delle conversazioni è semplice e sicuro. L’altra persona non saprà nemmeno di essere monitorata poiché l’app funziona in modalità invisibile.