Le offerte che Carrefour ha deciso di mettere a disposizione degli utenti, sono assolutamente incredibili, poiché nascondono al proprio interno alcuni dei migliori prezzi che abbiamo mai visto sul territorio nazionale, e non solo.

Il volantino convince tutti con modelli di altissima qualità, tra i quali spicca chiaramente uno smartwatch di alto profilo, a patto che gli acquisti vengano effettivamente completati nei vari negozi in Italia. Ricordiamo, infatti, che i prezzi non sono stati attivati sul sito ufficiale, a differenza di quanto accade da altre parti.

Carrefour: questi sconti sono pazzeschi

Che sconti da Carrefour, conscia del periodo storico che stiamo attraversando, l’azienda ha pensato di proporre un prodotto di tecnologia a prezzo bassissimo, per cercare di invogliare i consumatori ad acquistarlo in occasione della Festa del Papà (in programma come al solito il 19 marzo 2022).

All’interno del volantino, trova posto uno smartwatch veramente economico, basteranno soli 17 euro per il suo acquisto, ed è dotato di quasi tutte le specifiche che ci saremmo aspettati da un prodotto di questo tipo, quindi display IPS abbastanza ampio, ma comunque a colori e touchscreen, passando per le normali misurazioni.

Il prezzo di vendita comprende la solita garanzia legale di 24 mesi, la quale riesce a coprire ogni singolo difetto di fabbrica, non gli eventuali danni accidentali causati dagli utenti stessi. Il volantino lo potete scorrere direttamente sul sito ufficiale, in modo da scoprire ogni singola soluzione da non perdere di vista.