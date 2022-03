Benzina e Diesel: prezzi folli ma c'è ancora una speranza, ecco dove si pagano meno

Sebbene sia difficile pensare ad una soluzione in un momento di crisi così forte, dobbiamo stringere i denti e farci furbi laddove possibile. I prezzi di benzina e diesel sono evidentemente saliti, ma c’è un modo per risparmiare. Ve lo spieghiamo nel paragrafo sottostante!

Benzina e Diesel: la applicazioni che ci aiuteranno a risparmiare

Secondo il calcoli dell’associazione in difesa dei consumatori, il prezzo medio per un litro di benzina è di 2,010 euro, 1,910 euro/litro il gasolio – un litro di verde costa il 28,3% in più rispetto al 2021, mentre per il gasolio si spende addirittura il 33% in più con un rincaro sul pieno pari a +22,2 euro per una auto a benzina, +23,7 euro per una vettura diesel.

Siamo finiti in un loop: “sprechiamo” benzina per cercare un benzinaio che abbia dei prezzi più o meno invariati, per poi ricominciare da capo all’infinito.

Fortunatamente però la tecnologia viene in nostro soccorso. Infatti esistono delle app in grado di individuare i distributori più economici nei pressi di casa nostra. Quali sono? Le troverete qui sotto!