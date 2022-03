Gli utenti di WhatsApp hanno avuto modo di testare con mano l’attivismo degli sviluppatori della piattaforma di messaggistica nel corso di queste ultime settimane. I tecnici di WhatsApp hanno garantito agli iscritti numerosi upgrade, che spaziano dalle note vocali sino all’invio delle foto.

WhatsApp, il nuovo upgrade per la condivisone delle foto

Una novità molto interessante per la piattaforma di messaggistica istantanea riguarda proprio il campo delle foto. Gli sviluppatori di WhatsApp in questo senso hanno deciso di seguire una strada già intrapresa da Instagram.

Stando alle funzioni già presenti sul social network, anche gli iscritti di WhatsApp ora avranno la possibilità di condividere le immagini in “una sola visualizzazione”.

La funzione della chat di messaggistica prevede la possibilità di inviare alcune foto a scadenza. I mittenti, nell’atto di invio di una foto, potranno scegliere la condivisione della foto in unica visualizzazione. Dal canto loro i destinatari avranno la possibilità di aprire l’immagine ricevuta solo in prima istanza. Dopo la prima apertura, infatti, gli utenti non avranno più modo di recuperare il file multimediale. Questo, infatti, sarà eliminato in maniera automatica.

Attraverso questo particolare aggiornamento, gli sviluppatori di WhatsApp hanno deciso di rendere la piattaforma di messaggistica sempre più istantanea. Sempre con questo upgrade, gli utenti avranno inoltre modo di spazio sulla memoria dello smartphone. Le foto ribevute, infatti, non saranno memorizzate in automatico sui dispositivi.

L’aggiornamento riguarda sia gli smartphone Android di nuova generazione e su iPhone. Il roll out è in fase di completamento per tutte le versioni dell’app.