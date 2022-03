WhatsApp: anche questa volta state per perdere l'account, truffa shock

Sono ormai tantissimi gli utenti di WhatsApp, quelli che infatti sanno ogni giorno di poter affidare la loro messaggistica ad un’applicazione fantastica sotto tutti i punti di vista. Non ci sono solo funzionalità e la possibilità di inviare i messaggi nel più breve tempo possibile, ma anche una garanzia di sicurezza sotto tutti gli aspetti.

Da diverso tempo infatti le difese di WhatsApp sono lievitate, toccando livelli altissimi come mai prima d’ora. Tutti coloro che credevano di poter truffare le persone a lungo termine, ora dovranno tirare i remi in barca, anche se qualcosa riesce lo stesso a penetrare. Ci sarebbe infatti una nuova truffa che sarebbe stata individuata addirittura dalla polizia di Stato. Questa riuscirebbe infatti a portare via l’account alle persone iscritte a WhatsApp, il tutto riuscendo ad ottenere il codice di verifica per entrare su WhatsApp Web.

WhatsApp: arriva il comunicato della polizia di Stato che mette in guardia gli utenti dalla nuova truffa

Questo qui in basso è il comunicato della polizia, quello che dovrebbe interessare tutti gli utenti che si servono ogni giorno di WhatsApp in pianta stabile.

“Per attivare l’App di messaggistica Whatsapp sul proprio smartphone – si legge sul profilo Facebook del Commissariato di PS Online – è necessario inserire uncodice che viene inviato tramite SMS sul dispositivo. Tramite questa procedura i cybercriminali riescono a far recapitare alla vittima un SMS nel quale viene chiesto l’invio di tale codice facendo apparire come mittente il numero di telefono di un contatto presente in rubrica.

L’invio del codice permette agli stessi di poter attivare un nuovo Whatsapp su un dispositivo diverso ma riferito al numero telefonico della vittima prescelta che, di fatto, ne perde la “proprietà”.”