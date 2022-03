La serie degli aumenti di prezzo di questa prima parte del 2022 non si arresta. Oltre alle tariffe delle componenti energetiche e dei carburanti, anche nel campo della telefonia sono previsti alcuni aumenti. Ad esempio, proprio nelle ultime settimane Vodafone ha inserito alcune modifiche per i suoi listini. La promozione colpita in questo senso è la Special 50 Giga.

Vodafone, i nuovi rincari previsti nei prossimi giorni

Come noto, la Special 50 Giga è la promozione principale che Vodafone garantisce a tutti gli utenti che effettuano la portabilità da altro operatore. I clienti che hanno sottoscritto in passato questa tariffa si troveranno ora a pagare un extra di 2 euro al mese. Il prezzo della ricaricabile sale a 9,99 euro per chi aveva precedente prezzo pari a 7,99 euro. Il prezzo è invece di 8,99 euro in caso di precedente prezzo fissato a 6,99 euro.

Al netto di questi rincari sui prezzi, i clienti di Vodafone non avranno una rimodulazione ulteriore per le soglie di consumo della tariffa. Il pacchetto della Special 50 Giga prevede sempre chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS infiniti verso tutti e 50 Giga per navigare in internet.

In base a quelle che sono le attuali condizioni di Vodafone, il nuovo prezzo della Special 50 Giga è valido sono per i vecchi clienti. Il gestore inglese invece per gli attuali abbonati ha anche previsto un costo bloccato nei primi sei mesi. Il provider, per le sue promozioni low cost, si impegna a non aumentare i costi almeno durante il primo semestre dall’attivazione della SIM.