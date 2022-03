Smartphone praticamente regalati da Unieuro, grazie ad un volantino a dir poco splendido, poiché tutti gli utenti si ritrovano ad approfittare di occasioni da non credere, pensate appositamente per invogliare l’acquisto di nuovi prodotti, al giusto prezzo finale di vendita.

La campagna promozionale riparte da dove si era fermata nelle scorse settimane, ovvero proponendosi come più valida alternativa sul territorio nazionale, data la sua disponibilità garantita in ogni regione del paese, oltre che naturalmente sul sito ufficiale, il quale prevede la spedizione gratuita presso il domicilio, al superamento dei 49 euro di spesa.

Unieuro: occasioni ed offerte davvero incredibili

Le occasioni che Unieuro ha effettivamente deciso di mettere a disposizione, sono tra le migliori del periodo corrente, e promettono a tutti gli effetti un risparmio ben superiore alle più rosee aspettative. Il volantino parte con l’offrire al consumatore la possibilità di acquistare un samsung Galaxy S20 FE, spendendo veramente pochissimo, in particolare ricordiamo che sarà necessario sborsare non più di 449 euro per il suo acquisto definitivo (la variante prevede 128GB di memoria interna).

Coloro che invece vorranno spendere ancora meno, rinunciando in parte alle prestazioni, potranno effettivamente buttarsi su Oppo Find X3 Lite, Realme GT Master Edition, Redmi Note 10 Pro o anche Redmi 10. Tutti i prodotti sono distribuiti a meno di 300 euro, un prezzo più che abbordabile se confrontato con la qualità generale effettivamente proposta. Il volantino Unieuro continua a sorprendere anche su altre categorie merceologiche, scopritele sul sito ufficiale.