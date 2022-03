I conti corrente sono un utile strumento per il risparmio e per la gestione dei propri fondi. Nonostante l’utilità, i clienti che hanno un conto attivo presso un istituto di credito italiano devono fare particolare attenzione. In particolare modo, in queste settimane, ci sono importanti rischi per i clienti di Unicredit e di BNL.

Unicredit e BNL, così le truffe arrivano via mail ed SMS

Gli hacker hanno messo a punto una serie di tecniche legate al phishing. I cybercriminali stanno inviando ancora in questi giorni alcuni messaggi via mail o SMS agli utenti di Unicredit e BNL, con la finta scusa di accrediti sul conto dal valore di 1000 euro.

I lettori che si ritrovano queste comunicazioni sono invitate a cliccare su una serie di link in allegato per ricevere ulteriori informazioni. Proprio cliccando su questi link, gli utenti si espongono loro malgrado ai tentativi di truffa dei cybercriminali.

I rischi per gli utenti di Unicredit e BNL sono molteplici. I clienti, infatti, condividono in automatico le loro informazioni riservate. Da qui anche lo scenario legato ai furti d’identità e da qui anche la tendenza degli hacker per la creazione di finti profili fake con le generalità delle vittime.

Il pericolo peggiore per i correntisti bancari resta sempre quello per le credenziali home banking. I clienti di Unicredit e BNL che si trovano a condividere le credenziali per i movimenti online possono perdere anche gran parte dei proprio risparmi nel giro di pochi giorni. Molti clienti hanno segnalato tale scenario critico ai team di assistenza di Unicredit e BNL.