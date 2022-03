Gli sconti del 50% attivati da Trony nel periodo corrente, fanno davvero sognare ed impazzire gli utenti che volevano acquistare nuovi prodotti di tecnologia, senza mai essere costretti a pagare cifre troppo elevate, o comunque dover limitare la scelta a specifici prodotti.

Il volantino che trovate elencato nell’articolo non presenta limitazioni in termini di localizzazione, poiché risulta essere attivo praticamente ovunque sul territorio nazionale, senza distinzioni o vincoli, ma non sul sito ufficiale. In altre parole, per completare l’acquisto sarà strettamente necessario recarsi personalmente in un punto vendita.

Trony: che occasioni, le offerte sono per tutti

Il volantino è assolutamente aperto a tutti, a partire dall’ampissima possibilità di scelta che viene offerta al cliente finale. Dovete sapere, infatti, che gli sconti non sono stati limitati a specifiche aree o categorie merceologiche, ma che risultano essere applicabili indistintamente alla tipologia del prodotto.

Il cliente non deve fare altro che recarsi personalmente in negozio ed aggiungere al carrello due modelli che abbiano un prezzo differente di almeno 5 euro (ovvero non devono essere uguali). A questo punto, gli addetti in cassa provvederanno a scontare del 50% il prezzo di listino del meno caro della coppia, non sarà possibile applicarlo a piacimento. Ricordiamo, inoltre, che lo sconto sarà immediato, verrà applicato sullo scontrino, non verranno emessi buoni sconto o rimborsi effettivamente postumi all’acquisto stesso. Per ogni altra informazione vi rimandiamo direttamente al sito ufficiale di Trony.