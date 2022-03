TIM rilancia il suo operatore nel campo della telefonia mobile. Il provider italiano non vuole lasciare campo libero a Iliad e agli altri operatori low cost. Per attirare il maggior numero di abbonati, il gestore nazionale ha messo a disposizione di tutti gli abbonati una serie di vantaggiose promozioni.

TIM, due offerte low cost per la fine dell’inverno

Una delle migliori tariffe di TIM in queste settimane è senza dubbio la Gold Pro. Gli utenti che scelgono questa ricaricabile avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti, SMS infiniti e anche 70 Giga per navigare in internet. Il prezzo per il rinnovo della promozione è pari a 7,99 euro ogni trenta giorni.

Oltre a questa ricaricabile, gli utenti di TIM potranno anche scegliere la promozione Steel Pro. In questo caso, gli utenti avranno a loro disposizione consumi illimitati per le telefonate, messaggi infiniti da inviare a chiunque e 50 Giga per navigare in internet. Il prezzo previsto è di 6,99 euro ogni trenta giorni.