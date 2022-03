Sky non vuole perdere terreno rispetto alle altre pay tv attive nel nostro paese. Nonostante l’assenza della Serie A in esclusiva, il gruppo commerciale della piattaforma satellitare propone agli abbonati una serie di vantaggiose offerte, mai così low cost.

Sky, i costi sono da ribasso e c’è anche questo servizio gratis

I clienti che decidono di attivare una promozione con Sky, proprio in virtù dell’assenza della Serie A, potranno ora scegliere i vantaggi dei nuovi listini Smart. Rispetto agli scorsi mesi, i prezzi della piattaforma satellitare si sono abbassati in via vertiginosa.

Gli abbonati che scelgono di sottoscrivere il pacchetto Sport, con la presenza della Champions League e dell’Europa League in esclusiva, dovranno pagare un ticket mensile pari a soli 16,90 euro. Il pacchetto del Cinema per gli abbonati di Sky avrà invece un costo pari a 10,90 euro. Il costo del ticket Intrattenimento sarà di 14,90 euro al mese. Gli utenti che decidono di attivare il ticket Calcio invece pagheranno 5 euro al mese.

I clienti che decidono di attivare una promozione con Sky avranno inoltre ulteriori vantaggi. La pay tv assicura agli abbonati il servizio Sky Go Plus a costo zero. A differenza dei mesi scorsi, infatti, gli utenti non saranno più chiamati a pagare un costo pari a 5 euro al mese.

Le nuove vantaggiose condizioni di Sky non modificano i servizi previsti con la funzione streaming. I clienti infatti potranno sempre associare il proprio profilo satellitare a 4 dispositivi mobili diversi con la presenza della modalità offline. Possibile anche la doppia visione contemporanea su due dispositivi, in base ai ticket previsti.