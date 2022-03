Uno dei pericoli maggiori a cui ogni utente Android è sottoposto ogni giorno è costituito senza alcun dubbio dai malwares, i piccoli software dannosi infatti, sono distribuiti largamente nel web e sono pronti a infettare ogni tipologia di device, nel tentativo di sottrarre dati sensibili utili ad una miriade di reati ai danni della vittima.

I malware per la loro distribuzione sfruttano come vettori delle banalissime applicazioni che però al loro interno nascondono lo script dannoso o che, inizialmente sono pulite ma poi tramite un aggiornamento secondario, ricevono le istruzioni per l’esecuzione di un payload dannoso, il quale assume il controllo del device e inizia a copiare tutti i dati salvati e di possibile interesse.

Se dunque all’interno del vostro dispositivo avete installata una delle seguenti applicazioni, rimuovetela immediatamente dal momento che non farà altro che danneggiare sia voi che il device stesso con evidenti malfunzionamenti.

App malware da non installare per nessun motivo