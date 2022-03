Samsung ha presentato il Galaxy Watch 4 e Watch 4 Classic circa un anno fa: sono tra i migliori smartwatch Android in circolazione. Il nuovo Galaxy Watch 5 pensato da Samsung punta tutto sulla salute.

Secondo ETNews, il prossimo indossabile di Samsung sarà in grado di misurare la temperatura corporea e altri parametri con l’intento di gestire la nostra salute. Non è una funzione inedita per gli smartwatch, ma nella sua totalità lo è per i modelli proposti da Samsung. Presumibilmente ci sono alcune buone ragioni per cui ci è voluto del tempo per arrivare a lanciare questi strumenti con il Galaxy Watch 5 piuttosto che con i suoi predecessori. La temperatura della pelle è difficile da misurare in modo affidabile quando hai anche a che fare con fattori come la luce solare e la temperatura dell’ambiente circostante.

Galaxy Watch 5: il nuovo indossabile di Samsung che gestisce la tua salute

L’impatto del COVID-19 sull’industria tecnologica e sul mondo in generale potrebbe aver spinto Samsung a sviluppare un sensore funzionante per i suoi nuovi smartwatch. Un rapporto recente suggerisce che Samsung ha già escogitato nuovi modi per consentire al Galaxy Watch 5 di aggirare la maggior parte delle sfide sopra menzionate e misurare la temperatura corporea nel modo più accurato possibile.

Gli smartwatch non sono gli unici prodotti dell’azienda a ricevere questo particolare termometro. ETNews riporta che Samsung potrebbe proporre qualcosa di simile per i suoi Galaxy Buds, utilizzando la tecnologia a infrarossi. Presumibilmente è già stato sviluppato un prototipo che utilizza questa tecnologia per misurare la temperatura del timpano. Tuttavia, non ci resta che aspettare e vedere se ci sarà effettivamente una versione per i consumatori.