Le immagini satellitari commerciali del conflitto in Ucraina stanno aiutando a sollevare la nebbia della guerra, svelando quello che in precedenza era il dominio delle agenzie di spionaggio.

Stanno emergendo anche tecnologie in grado di perforare le nuvole e lavorare di notte, grazie ad un esercito di analisti che monitorano la situazione in tempo reale. “I governi non sono più l’unico posto dove andare per dati satellitari ad alta precisione“, ha detto all’AFP Craig Nazareth, un ex ufficiale dell’intelligence statunitense diventato studioso dell’Università dell’Arizona.

Grazie alla crescita dell’industria dei satelliti privati, il volume delle immagini è maggiore e i tempi di consegna sono più rapidi rispetto ai conflitti precedenti, come l’annessione della Crimea alla Russia nel 2014.

Sebbene la maggior parte dei governi occidentali abbia le proprie sofisticate risorse satellitari, la loro natura classificata significa che le immagini non possono essere condivise. E con la fiducia del pubblico nei governi statunitense e britannico scossa dopo la guerra in Iraq del 2003, le immagini di terze parti hanno contribuito a colmare queste lacune.

Questa immagine satellitare Maxar mostra case in fiamme e crateri da impatto nei campi vicino a Rivnopillia, in Ucraina.

Oltre a dare forma alle narrazioni, le immagini stanno aiutando direttamente le forze ucraine nei loro sforzi bellici. “Capella Space sta lavorando direttamente con i governi statunitense e ucraino, nonché con altre entità commerciali per fornire dati tempestivi e assistenza in merito al conflitto in corso“, ha confermato Payam Banazadeh, CEO dell’azienda in una dichiarazione ad AFP.

Un aiuto che viene dal cielo

Sono state le immagini scattate dalla startup di San Francisco a portare un gruppo di ricercatori indipendenti a rendersi conto che l’invasione era in corso, prima che Vladimir Putin annunciasse le sue “operazioni militari speciali” la mattina presto del 24 febbraio 2022.

Ore prima di quel discorso, Jeffrey Lewis del Middlebury Institute in California ha twittato che Google Maps mostrava un “ingorgo stradale” sulla strada da Belgorod, in Russia, al confine ucraino.

Mentre la maggior parte delle immagini satellitari richiede luce diurna e cieli sereni per acquisire immagini, Capella Space funziona con il radar ad apertura sintetica (SAR), in cui i sensori abbattono l’energia, quindi registrano la quantità che si riflette su di essi. Il SAR “penetra nuvole e fumo, anche in caso di temporali o incendi molto grandi, in modo da poter acquisire immagini chiare e precise della Terra in modo affidabile in quasi tutte le condizioni“, ha affermato Dan Getman, vicepresidente del prodotto dell’azienda.

Un’altra società le cui immagini sono state ampiamente utilizzate dai media è BlackSky, che ha pubblicato quello che ritiene sia stato uno dei primi a filmare un attacco alla centrale termica di Luhansk poco dopo le 16:00 ora locale del 23 febbraio.