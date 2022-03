Il tentativo della Russia di bloccare le notizie indipendenti sulla sua guerra in Ucraina è stato vano.

I gruppi per la libertà digitale riferiscono di un uso crescente di VPN e app di comunicazione sicura come Telegram mentre i media stranieri hanno evacuato il loro personale o sospeso le operazioni a Mosca.

Con la speculazione che il presidente Vladimir Putin possa andare oltre e isolare la Russia dall’ internet globale, alcuni gruppi stanno studiando un ritorno alla radio a onde corte, un mezzo più comunemente associato all’era della Guerra Fredda.

Anche per gli standard della censura pesante della Russia, nelle ultime settimane è stata scatenata una campagna di censura senza precedenti sulla stampa libera e sul libero flusso di informazioni dopo l’invasione dell’Ucraina da parte dell’esercito.

“La sfida principale che il Cremlino deve affrontare oggi è proteggere la legittimità di questa guerra“, afferma Gregory Asmolov, docente di origine russa presso il Dipartimento di studi umanistici digitali del King’s College di Londra.

Asmolov ha studiato gli effetti della propaganda nell’era digitale e prevede che la soppressione dei media indipendenti aumenterà solo in Russia nell’immediato futuro.

“È ovvio che le autorità russe hanno già perso la battaglia informativa al di fuori della Russia. Ma internamente, è ancora una questione molto delicata. Ecco perché devono controllare la narrativa del conflitto“, ha detto.

Ecco la risposta dei cittadini

In risposta alle misure del governo, molti cittadini russi hanno iniziato a cercare strumenti di elusione come VPN o “reti private virtuali” che consentano alle persone di superare alcuni blocchi digitali in modo da poter accedere alle loro solite fonti di informazioni online.

Secondo il sito web Appfigures, nel periodo tra il 24 febbraio e il 5 marzo, i download per le “10 migliori VPN in Russia sono aumentati del 4.375%, da una media di 16.000 al giorno a oltre 700.000 al giorno“.

Altri strumenti che hanno registrato un picco nell’utilizzo includono le app Tor Browser, Psiphon e NthLink, nonché app di messaggistica sicura come Telegram e WhatsApp.

Le principali emittenti internazionali, come Voice of America, Radio Free Europe/Radio Liberty, Deutsche Welle e altre, lavorano a stretto contatto con aziende che forniscono software che consentono agli utenti in Russia di raggiungere i siti web bloccati dal governo russo.

Negli ultimi giorni, gli utenti di Internet in Russia hanno discusso di un documento ufficiale che è trapelato al pubblico. L’autenticità del fascicolo è stata successivamente confermata da uno dei ministeri russi.

Il documento richiede che i siti Web delle agenzie governative vengano rapidamente trasferiti da server stranieri a quelli russi e registrati nuovamente con il dominio del codice paese russo .ru.