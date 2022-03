L’industria automobilistica globale, ancora sconvolta dal doppio smacco di Covid e dalla carenza di chip, sta ora affrontando ulteriori sconvolgimenti dovuti dalla guerra scatenata dalla Russia contro l’Ucraina. Aziende come Cupra, Seat, Volkswagen, Audi, sono in seria difficolta’.

Aziende come Bosch, Kromberg & Schubert, SEBN e Fujikara hanno tutte importanti investimenti in Ucraina, per un valore di 550 milioni di euro. Sebbene la maggior parte di queste fabbriche e operazioni si trovino nell’estremo ovest dell’Ucraina la crisi sta colpendo tutte le parti della nazione assediata.

Le fabbriche producevano parti cruciali, come i sistemi di cablaggio dei veicoli elettrici, il che significa che molte delle principali case automobilistiche europee devono ora organizzarsi a causa delle chiusure temporanee di queste fabbriche.

Volkswagen ha chiuso questa settimana la produzione nella sua fabbrica di auto elettriche di Zwickau – dove produce la VW ID.3 e ID.4, l’Audi Q4 e-Tron, la Skoda Enyaq e la Cupra Born . Anche gli stabilimenti VW di Emden e Hannover per veicoli commerciali saranno inattivi.

Robin Aschoff, capo delle comunicazioni di VW, ha dichiarato: “Abbiamo ricevuto la notizia della guerra in Ucraina con sgomento e shock. In primo luogo, con il resto del mondo, continuiamo a sperare in un ritorno alla diplomazia. Siamo convinti che una soluzione sostenibile al conflitto possa essere trovata solo sulla base del diritto internazionale. La rete di fornitura mondiale comprende aziende nella parte occidentale dell’Ucraina e, a causa della situazione attuale, potrebbero esserci menomazioni e colli di bottiglia lungo la catena di approvvigionamento che avranno un impatto sulla produzione“.

Anche BMW in difficolta’

La BMW ha affermato che taglierà la produzione, ma non ha ancora detto in modo specifico quali delle sue fabbriche saranno interessate. Renault ha affermato che anche la sua produzione sarà influenzata, mentre Ford ha avvertito di interruzioni poiché chiuderà la sua produzione con sede in Russia (un processo in corso prima dell’invasione dell’Ucraina).

Ford è anche una delle tante case automobilistiche che hanno dichiarato che cesseranno la vendita dei loro prodotti in Russia. “Ford è profondamente preoccupato per l’invasione dell’Ucraina e le conseguenti minacce alla pace e alla stabilità. La situazione ci ha costretto a rivalutare le nostre operazioni in Russia“, ha affermato la società in una nota.

Nel ritirarsi dal mercato russo, sono stati raggiunti da aziende del calibro di Volvo, Jaguar, Aston Martin, VW e Daimler Truck. Secondo quanto riferito da Reuters, Mercedes stava cercando modi legali per districarsi da un investimento congiunto nella casa automobilistica russa Kamaz.