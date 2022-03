OPPO Find X5: mega sconti, Amazon regala il nuovo smartphone ai più veloci!

Il 24 febbraio 2022 arrivava sul panorama degli smartphone una grande novità targata OPPO, nonché i modelli OPPO Find X5, Find X5 Pro e Find X5 Lite. Nemmeno il tempo di diffondere la notizia, che l’e-commerce Amazon ha già messo a disposizione i dispositivi ad un prezzo inimitabile. Ma attenzione, perché la promo è a tempo limitato!

OPPO Find X5: l’offerta è imperdibile, preparate le banconote!

Partiamo dal migliore in questo campo (per quanto riguarda qualità, prestazioni e design) , l’OPPO Find X5 Pro. Tale modello è dotato del processore Snadragon 8 Gen 1. Su Amazon è disponibile al costo di 1299,99€ con in omaggio un paio di auricolari Enxo X, un Watch Free, una cover e un sistema di ricarica super rapida AirVOOC. Per giunta vi saranno ben 6 mesi di garanzia.

Vi è poi Find X5. Dal punto di vista estetico e del processore Qualcomm Snapdragon 888 è molto simile al modello Pro. L’unica differenza è il costo leggermente più accessibile: lo porti a casa a 999€ e in aggiunta ricevi un paio di auricolari Enco X, un Watch Free e una cover.

Infine non può mancare il medio di gamma Find X5 Lite. Sebbene questa sia la versione Lite, si fa rispettare dagli altri modelli. Non a caso continua ad essere un prodotto premium. Sotto la scocca, vi è il processore MediaTek Dimensity 900 con supporto alla connettività ultra veloce 5G. Il costo? Soli 499€! Come se non bastasse è disponibile anche una serie di omaggi. Ricevi un paio di Enco Free2, una Cover e un OPPO Band.